بالفيديو.. الجماهير تتوقع الأوراق الرابحة في نهائي كأس مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت الجماهير المصرية الأوراق الرابحة في فريقي الزمالك وبيراميدز قبل المواجهة التي تجمع بينهما في نهائي كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي بنتيجة 1-0، بينما تخطى بيراميدز عقبة بتروجت بالفوز 2-0.

ويسعى الزمالك للتتويج باللقب رقم 27 في تاريخه، بينما يتطلع بيراميدز لتحقيق اللقب لأول مرة.

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وحقق الزمالك لقب كأس مصر 7 مرات في الألفية الجديدة أعوام 2002 و2008 و2013 و2014 و2015 و2016 و2018.

يذكر أن الزمالك يحمل لقب النسخة الماضية من كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعرض الفيديو التالي توقعات الجماهير المصرية للأوراق الرابحة في فريقي الزمالك وبيراميدز قبل صدام نهائي كأس مصر.