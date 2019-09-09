الان تتابع غارات على ميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 أفادت تقارير عربية، الاثنين، بسماع دوي انفجارات في منطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي. وأوضحت المصادر، وفقا لقناة العربية، أن هذه الانفجارات استهدفت مقارا للميليشيات التابعة للحشد العشبي ومن بينها مقار ميليشيات حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي داخل الأراضي السورية، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارات على ميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.