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السعودية تبحث مع الولايات المتحدة سبل التعاون المشترك
الإثنين 9 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور أنجوس كينج، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبى زيد.
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