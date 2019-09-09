شكرا لقرائتكم خبر عن 177 احتجاجا تزلزل إيران في أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت إحصاءات رصدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمس (الأحد)، أن 177 حركة احتجاج شهدتها 57 مدينة و26 محافظة إيرانية خلال شهر أغسطس الماضي، وأكدت أن جميع تلك الاحتجاجات تنوعت بين عمال وتربويين ومواطنين نُهبت ممتلكاتهم. واتهم التقرير نظام الملالي بتنفيذ إجراءات قمعية للحيلولة دون انتشار الحركات الاحتجاجية التي تشارك فيها مختلف طبقات الشعب الإيراني، موضحاً أن من بين الإجراءات التي نفذها نظام طهران الاعتقالات الواسعة النطاق والزج بالمحتجين في السجون وإصدار أحكام بالسجن والجلد.

ولفت إلى أن مليشيا الحرس الثوري الإرهابية اعتقلت نشطاء من العمال والمعلمين، كما اعتقلت أُسر بعض أعضاء «مجاهدي خلق» داخل إيران وزجت بهم في السجون.

وأكد التقرير أن المواطنين الإيرانيين تمكنوا من نقل مسيراتهم الاحتجاجية إلى طهران أمام السلطة القضائية ومكتب المدعي العام ووزارة العدل والبنك المركزي وأمام مكتب رئيس السلطة القضائية، مستغلين العطلات. وأوضح أن السجناء في سجون النظام الإرهابي نفذوا خلال هذا الشهر 13 إضرابا عن الطعام للإعراب عن احتجاجهم وعدم تلبية متطلباتهم.