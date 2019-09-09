شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: قوات أمريكية - تركية في المنطقة الآمنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (بيروت، أنقرة)

شرعت واشنطن وأنقرة أمس (الأحد) في تسيير دوريات مشتركة في المنطقة الآمنة شمال شرق سورية، وأفاد شهود عيان أن أولى هذه الدوريات شوهدت بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض، على أن تعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.

وقال المرصد السوري على «تويتر»: إن القوات الأمريكية والتركية تسير دورياتها المشتركة في المناطق الحدودية استكمالاً للمرحلة الثانية من اتفاق المنطقة الآمنة. ونقلت وكالة رويترز عن شاهد قوله، إن مركبات عسكرية تركية دخلت سورية قرب تل أبيض لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي في «منطقة آمنة». وأضافت أن مركبات ترفع العلم التركي انضمت إلى أخرى ترفع العلم الأمريكي على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الشرق من بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية، بالقرب من تل أبيض. وأكدت وكالة فرانس برس دخول 6 آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأمريكية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الـ7 من أغسطس، ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، والحدود التركية.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن التوصل مع الجانب الأمريكي إلى اتفاق بجدول زمني وبرنامج معين، وذكر أن مركز العمليات المشتركة بدأ أنشطته، إضافة إلى إطلاق أول طائرة من دون طيار لمراقبة المنطقة.

وكانت قوات سورية الديموقراطية بدأت تسليم نقاطها الأمنية في المناطق المشمولة ضمن الاتفاق التركي - الأمريكي لإنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية إلى قوات مجلس تل أبيض العسكري المكون من أبناء المناطق ذاتها. ونص الاتفاق على تحديد المنطقة الآمنة بعمق من 13 إلى 30 كيلومتراً، وهو الأمر الذي رفضته الوحدات الكردية، التي تتخوف من استغلال تركيا هذه المنطقة، لشن هجمات عليها، وقالت الوحدات إنها لن تسمح بأكثر من 5 كيلومترات، بينما هددت تركيا بعملية عسكرية ضد القوات الكردية في حال خرق الاتفاق.