شكرا لقرائتكم خبر عن انفلات أمني في عدن وأبين.. و«الشرعية» و«الانتقالي» يعززان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تشهد محافظتا عدن وأبين انفلاتاً أمنياً واشتباكات ليلية بين مسلحين بينهم عناصر من قوات الحرس الرئاسي ومسلحين من المجلس الانتقالي الجنوبي. وقالت مصادر مطلعة في محافظة عدن إن الاشتباكات اندلعت إثر قيام مسلحي «الانتقالي» باقتحام عدد من المنازل بما فيها منزل اللواء أركان حرب في قوات الحماية الرئاسية محمد البوكري.

وهاجم مسلحون موالون للانتقالي حراسة قصر المعاشيق الرئاسي في مديرية كريتر، ووفقاً للمصادر فإن هناك جرحى في صفوف الطرفين في الهجوم.

وفي الوقت ذاته، اغتال مسلحون مجهولون، يرجح أنهم قبليون أمس (الأحد)، جنديا لقوات الحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي في مديرية الوضيع بمحافظة أبين. وأفادت مصادر أمنية في مديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جندي في الحزام الأمني الخضر وأردوه قتيلاً أمام مستشفى الوضيع ونهبوا سلاحه ولاذوا بالفرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي دفع المجلس الانتقالي خلال الـ24 ساعة الماضية بتعزيزات كبيرة نحو مديرية شقرة بمحافظة أبين التي تسيطر عليها الشرعية، فيما كثفت الشرعية من قواتها في محافظة شبوة.