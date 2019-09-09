شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرات الحوثيين بينهم 5 قيادات بارزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشفت مصادر يمنية أمس (الأحد)، مقتل عشرات الحوثيين بينهم 5 قيادات بارزة في معارك اليومين الماضيين بمحافظات الضالع والبيضاء. وقالت المصادر إن مستشفى ذمار العام استقبل عشرات القتلى والجرحى القادمين من محافظتي البيضاء والضالع بينهم القيادات «قيس الهمداني، مصطفى زبن الله الشبيبي، محمد نجيب الحاذق، أبو شاهر السماوي، ولطف عبدالله الخلقي»، وأضافت أن القتلى جرى إيداعهم ثلاجة الموتى استعداداً لتسليمهم لذويهم. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أمس أن معارك عنيفة تشهدها مناطق قربة والحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي. وأوضحت المصادر أن الجيش تمكن من تدمير تعزيزات حوثية بالقرب من موقع الشبكة سقط خلالها مسلحو الحوثي بين قتيل وجريح، فيما ردت المليشيات بقصف عشوائي على القرى المأهولة بالسكان في منطقة الحبج.

من جهة أخرى، تمكن الجيش اليمني الوطني أمس من تطهير منطقة البزخ ونبقان بمديرية نهم شرق صنعاء، ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن المليشيا خسرت 20 مسلحاً وعددا من الجرحى في المواجهات.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، شاركت في العملية بقصف دقيق على مواقع الانقلابيين ودمرت تعزيزاتهم.