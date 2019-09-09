شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت: مسؤول في حزب الله وُجِد مقتولاً في منزله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (بيروت)

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس (الأحد)، أن المسؤول السابق للقطاع الثاني في مليشيا حزب الله ببرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، علي حاطوم، وُجِد مقتولاً بالرصاص داخل منزله ولم يُعلم حتى الآن ما إذا كان حاطوم أقدم على الانتحار أم قتل.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم على الفور حضور القوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادث، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة.