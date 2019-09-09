شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات دعم الشرعية تدمر مخزن أسلحة حوثي في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن) دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابعًا للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين” بمديرية رازح بمحافظة صعدة. دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابعًا للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين” بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها. كما أسفرت الغارات وفقا لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية.



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