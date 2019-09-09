طيارو الخطوط الجوية البريطانية يبدأون إضرابا يستمر ليومين

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

يخطط طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" لتنفيذ أول إضراب لهم على الإطلاق يومي الاثنين والثلاثاء، ويرجع سبب الإضراب عن العمل الذي يستمر لمدة ساعة 48 إلى نزاع على الأجور.

وذكرت رابطة طياري شركات الطيران البريطانية أنه من المقرر تنفيذ يوم إضراب إضافي في 27 سبتمبر الجاري في إطار النزاع طويل الأمد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الإضراب الذي يبدأ من منتصف ليل الأحد، من المحتمل أن يكون له آثار غير مباشرة تستمر لعدة أيام. وقدرت صحيفة الجارديان أن حوالي 145 ألف مسافر سيتأثرون بالإضراب.

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وسيتم إلغاء معظم رحلات الخطوط الجوية البريطانية البالغ عددها 850 رحلة يوميًا، حيث سيعرض على المسافرين استرداد قيمة الرحلة أو القيام برحلة في وقت لاحق.

وقال براين ستروتون الأمين العام لرابطة طياري شركات الطيران البريطانية "يجب على الخطوط الجوية البريطانية أن تستيقظ".

وأوضح ستروتون أن الطيارين كان عليهم قبول استقطاعات كبيرة في الأجور خلال الأوقات الصعبة، أما الآن فإن شركة الطيران أصبحت تجني الأموال، ويجب عليها أن تعيد شيئًا إلى طياريها.

ويكلف يوم الإضراب الواحد الشركة حوالي 40 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار)، وفقا للرابطة. وفي يوليو الماضي، رفض الطيارون عرض شركة "بريتيش إيروايز" بزيادة بنسبة 11.5% في الأجور على مدى 3 سنوات.​