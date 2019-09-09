محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: ذكر ناشطون سوريون، أن طائرات حربية مجهولة شنت غارات على ميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية. بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد الناشطون أن الغارات استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية في منطقة البوكمال السورية.

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