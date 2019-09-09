حزب بوتين يستعد للانتصار في الانتخابات الروسية الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

تحول ما كان من المفترض أن يكون جولة هادئة من الانتخابات الإقليمية في روسيا اليوم الأحد إلى استفتاء على الرئيس فلاديمير بوتين وحزبه الحاكم "روسيا الموحدة".

وتشير النتائج الأولية في عدد قليل من السباقات الانتخابية على مناصب حكام المدن إلى أخبار جيدة للكرملين رغم مواجهة مرشحيه معارضة غير معتادة في عدة مناطق في أنحاء البلاد وسط ركود الأجور وإصلاحات لاتلقى تأييدا شعبيا، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وتظهر الحياة السياسية المدارة بقبضة قوية في روسيا توترات في عام بوتين العشرين في سدة السلطة. وفي رد فعل على ذلك، بدّل الكرملين قواعد اللعبة، حيث سمح للمرشحين السابقين بحزب روسيا الموحدة بالترشح كمستقلين وإبعاد المنافسين المحليين الذين يحظون بشعبية، حتى الموالين للكرملين منهم، عن صناديق الاقتراع.

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وقال نيكولاي بتروف، وهو زميل في مركز بحث تشاتام هاوس ومقره لندن "إن السلطات لم تتعلم بعد الدرس الضروري حتى الآن من الإخفاقات السابقة، وهي أن الناخبين يصوتون ضدهم وليس ضد مرشحين غير جديرين بالمناصب. ولا يزال المزاج الاجتماعي العام، كما كان في الانتخابات الأخيرة، غير موات".

لكن النتائج الأولية شرقي روسيا، حيث تم فرز معظم الأصوات بالفعل في وقت متأخر اليوم الأحد في موسكو، أظهرت أن المرشحين المفضلين للكرملين يفوزون في سخالين وإقليم زابايكالسكي.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب الخروج من مراكز الاقتراع في سان بطرسبرج أن المرشح المفضل للكرملين تجاوز نسبة الـ 50 % اللازمة للفوز في الجولة الأولى بفارق كبير . ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية غدا الاثنين.