الجبير يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور أنجس كينج. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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