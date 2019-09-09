مقتل 30 حوثياً بغارات لـ«التحالف»

عقيل الحلالي (صنعاء)

شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، غارات على تحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة وحجة شمال اليمن. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن المقاتلات استهدفت بأربع غارات مواقع في مديرية رازح غرب صعدة، فيما استهدفت غارات أخرى تحركات شمال المحافظة قرب الحدود مع السعودية، واستهدفت ثماني غارات مواقع في مدينة حرض شمال حجة. وأفادت مصادر محلية عن مقتل أكثر من 30 حوثياً، في غضون 48 ساعة، في الضربات الجوية، مشيرة إلى قيام الميليشيات بدفن 20 جثة في منطقة الحمزات، وأشارت إلى أن بين القتلى أربعة قياديين هم قيس الهمداني، ومصطفى زبن الله الشبيبي، ونجيب أحمد الحاذق، ومحمد بن علي المزيجي، وجميعهم من محافظة ذمار.

ورصد تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي 636 انتهاكاً خلال أسبوع في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشار إلى أن الانتهاكات طالت المدنيين بدءاً من أعمال القتل والاستهدافات المباشرة للأحياء السكنية والألغام والمتفجرات والتجنيد الإجباري، موضحاً أن الفرق البحثية وثقت 34 حالة قتل بينها نساء وأطفال جراء القنص والتعذيب والقصف العشوائي للمنازل وانفجار ألغام أرضية وحوادث اغتيالات. وأكدت الشبكة في تقريرها أن ميليشيات الحوثي استحدثت مخازن أسلحة في مساجد ودور عبادة وداخل أحياء سكنية في صنعاء، كما وثقت فرق الرصد تجنيد «الحوثيين» عشرات الأطفال مقابل الحصول على المساعدات الإغاثية المقدمة من منظمات دولية.

وأطلقت ميليشيات الحوثي العشرات من نزلاء السجن المركزي في محافظة إب بينهم متهمون بقضايا إرهابية وجنائية تمهيداً لإرسالهم لجبهات القتال في محافظة الضالع. وأوضح مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن الميليشيات قامت بالترويج لعفو عام في صفوف السجناء المحتجزين في عدد من المعتقلات بينها السجن المركزي في إب، موضحاً أن العشرات ممن تم الإفراج عنهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بتهم جنائية وإرهابية.

إلى ذلك، عقدت اللجنة الأممية المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة أمس، اجتماعها السادس بحضور ممثلي فريقي الحكومة وميليشيات الحوثي. وقال مصدر في الفريق الحكومي لـ«الاتحاد» إن أعمال الاجتماع السادس استؤنفت على متن السفينة الأممية، «انتركنيك دريم»، موضحاً أن المحادثات بين الأطراف الثلاثة ستناقش تشغيل مركز عمليات مشتركة، وتفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.