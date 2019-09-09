إلغاء مئات الرحلات الجوية في بريطانيا بسبب إضراب مرتقب للطيارين

ألغت شركة "الخطوط الجوية البريطانية" مئات الرحلات، في ظل تراجع فرص حدوث انفراجة لتفادي أول إضراب للطيارين منذ عقود.

ويبدأ الإضراب في منتصف الليل ويستمر ليومين بسبب نزاع الطيارين مع الإدارة بشأن الرواتب وظروف العمل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم الشركة، دون الكشف عن هويتها، أنه تم إلغاء "الغالبية العظمى" من الرحلات اليومية البالغة 850 رحلة يومي غدٍ الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

ونصحت الشركة المسافرين بعدم الذهاب إلى المطارات، وقالت إن أغلب زبائنها أخذوا احتياطاتهم، حسب هيئة الإذاعة البريطانية.

وعبرت نقابة الطيارين وإدارة بريتش إيرويز عن رغبتهما في استئناف الحوار.

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