كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 11 شخصاً بعد انقلاب حافلة بسبب السيول في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولاحقاً أعلنت السلطات العثور على جثث 5 لركاب مفقودين لترتفع الحصيلة بذلك إلى 11 قتيلاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتداول مواطنون من ساكنة المنطقة فيديوهات توثق لمشهد مفجع بعدما تسببت السيول في جرف عدد من الضحايا بمنطقة بجماعة اداونضيف واغرم اقليم تارودانت لتزامنها مع نهائي لدوري لكرة القدم تم تنظيمه بالمنطقة وعرف حضور عدد كبير من المواطنين.
وإذا كانت الأمطار إشارة خير، خاصة بالنسبة للفلاحين، فإنها للمغرب، الذي تُـعدّ الزراعة والمنتوجات الفلاحية من أهم أعمدة اقتصاده، ضرورة مُـلحّـة بعد عقود من الجفاف، لكنها (هذه الأمطار) عندما أتت هذا العام، حملت معها كوارث طبيعية نتيجة كميّـة التساقطات على مناطق لا زالت بنياتها التحتية هشّـة بعد عقود من الإهمال والنِّـسيان والتجاهل.