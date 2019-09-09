كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني لــ "الخليج 365": بيان السعودية والإمارات اليوم بشأن اليمن أغلق باب الفتنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المُحلل السياسي «عبدالعالم حيدرة» بأن بيان المملكة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة حول الجنوب باليمن، أظهر مدي حرصهما على رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة.

وأوضح لــ "الخليج 365" بأن البيان واضح وصريح، ولم ينحاز لطرف على حساب طرف آخر، مؤكداً بأن دول التحالف في هذا البيان أغلقت باب الفتنة.

وأضاف المحلل السياسي بأنه مطلوب الآن من الأطراف المتنازعة أن تكون على قدر المسؤلية وتذهب إلي حوار جاد.

وكشف بأنه هناك طرف في الشرعية وهو حزب الإصلاح (الاخوان) يشنون حملة ظالمة على دولة الإمارات، مؤكداً بأن الجنوب يرفض هذه الحملات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد رحب بالبيان السعودي الاماراتي المشترك بخصوص الأوضاع في الجنوب.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم ، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بشأن البيان السعودي الاماراتي المشترك الصادر اليوم، والذي يعكس حرص المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة وانتصاراً للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف.

Advertisements

وأضاف هيثم: طالما كان الحوار والسلام هو المسار الذي طالب به المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اليوم الأول، إيماناً بانه الوسيلة الأفضل والأقوى للوصول الى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة، والمصالح العليا لشعبنا الجنوبي.

وكانت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، قد شددت اليوم على ضرورة اليقظة العالية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من الانتصار الجنوبي.

جاء ذلك خلال عقد هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

وناقش الإجتماع التقرير المقدم من مركز دعم صناعة القرار عن المستجدات والأوضاع في الساحة لشهر اغسطس، وتقرير مستشار رئيس المجلس للشئون القانونية عن الأوضاع العسكرية بالعاصمة والمحافظات الجنوبية والإجراءات المطلوبه بشأنها.

كما ناقشت الهيئة عدداً من المواضيع الأخرى، وأشادت الهيئة بصمود وثبات القوات الجنوبية المسلحة المرابطة على الحدود في مواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية والمليشيات الإخوانية الإرهابية، وقوات الأمن والأحزمة الأمنية في استتباب الأمن وتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن.

وحيت الهيئة الحشود الشعبية التي تدفقت يوم الخميس الفائت في كل من الشارع الرئيسي بالمعلا وعاصمتي محافظة حضرموت وسقطرى، التي توافد إليها أبناء الجنوب من كافة أرجاء الجنوب للتعبير عن الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمل.

وشددت الهيئة على ضرورة اليقظة العالية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من الانتصار الجنوبي، مؤكدة على ضرورة مواجهة الإشاعات المضللة التي تشنها القوى المعادية للجنوب والالتفاف الشعبي الواسع حول القيادة السياسية الجنوبية وقوات الجيش والأمن الجنوبي والابلاغ عن العصابات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة.