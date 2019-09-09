علماء المستقبليات: قريبا سنرى طرقا سريعة تحت الماء وناطحات سحاب في عمق الأرض

هل لك أن تتخيل صورة الحياة في المستقبل القريب في غضون الخمسين عاما المقبلة؟ طرق سريعة تحت الماءورياضات تعتمد الطيران على الألواح الطائرة وقضاء عطلات في الفضاء ستكون أمراً طبيعياً في غضون 50 عاماً،وفق تنبؤات لما ستكون عليها الحياة بحلول عام 2069، يقترحها تقرير جديد عن مستقبل التكنولوجيا.

أعد هذا التقرير مجموعة من المستقبليين أو علماء المستقبل (وهم من يقومون بدراسة المستقبل واقتراح تنبؤات عماسيكون عليه استناداً إلى الاتجاهات السائدة والبيانات المتاحة في الوقت الراهن) لحساب شركة سامسونغ التيمولت إعداده.

ويشير فريق البحث إلى أن الطريقة التي نتحرك بها ستتغير تماماً، وستكون الاختناقات المرورية شيئا من الماضيبفضل سيارات الأجرة والحافلات الطائرة!

وبشأن الرحلات الطويلة، يتنبأ التقرير بإيجاد طرق سريعة تحت الماء تربط بين البلدان، تتحرك داخلها كبسولات فائقةالسرعة تساعد في نقل الأشخاص من بلد لآخر في أقل من ساعة.

ويتحدث التقرير عن الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام التي تطير بسرعة عالية فوق الغلاف الجوي الأعلى للأرض(فوق طبقة التروبوسفير)، والتي ستختصر زمن السفر بين لندن ونيويورك إلى أقل من 30 دقيقة.

وإذا كنت استغرقت في التخيل أبعد من ذلك؟ ستجد أن السياحة الفضائية ستكون أكثر شعبية مع توفر فنادقفضائية فاخرة تدور حول المريخ.

هذا ما يقترحه التقرير بشأن النقل، فماذا بشأن المدن وعمارتها وكيف ستتغير المباني؟ يقول أحد علماء المستقبلالعاملين في التقرير إن المباني ستمتد إلى عمق الأرض، أيضا، جراء نقص المساحة المتوفرة للسكن فوق الأرض،وتستخدم صخوراً تمتص حرارة الشمس في فصل الصيف فتحفظ المدينة باردة، وتعود لإطلاقها. في فصل الشتاءبما يشبه أجهزة تسخين عملاقة لتسخين ناطحات السحاب المقلوبة في عمق الأرض (أي المباني التي تمتد لعدةطوابق داخل الأرض).

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ومن أجل إطعام هذه المدن الواقعة تحت الأرض، يتوقع العلماء أن تنمو النباتات تحت الأرض باستخدام الضوءالاصطناعي.

وتقول خبيرة الشؤون الغذائية المستقبلية، مورغاين غاي، إن الحشرات ستكون أحد مواردنا الغذائية الرئيسة فيالمستقبل.

كما تتخيل ظهور مطاعم للوجبات السريعة تبيع شطائر “البرغر” المصنوعة من الحشرات، ومطابخ مجهزة بحجراتفوقها لتربية الحشرات وأدوات متطورة لحصاد الحشرات المنتجة.

وبحسب التقرير، ستكون الرياضة وغيرها من الأنشطة مختلفة تماما عما هي الآن. إذ يتنبأ بمباريات رياضية رباعيةالأبعاد تكون على غرار لعبة كويدتش في فيلم هاري بوتر وتجري في مدرج كبير، مرفقة بهتافات جماعية للاعبينالذين يطيرون على ألواح طائرة.

وقد تتحسن تقنية الواقع الافتراضي بشكل كبير جدا، بحيث لا تشعر أنك داخل واقع افتراضي معين فحسب، بل قدتشعر بكل عثرة أو صدمة فيه.

وبالطبع، هذه مجرد تنبؤات حول ما قد يحدث في المستقبل، حاول الآن أن تطلق خيالك بشأن، ما هي التوقعات التيتعتقد أنها قد تتحقق؟ أو أي منها تريد حقًا أن تحدث؟ ما هي توقعاتك للمستقبل؟.