“لي ما كيضربش مرتو ماشي راجل”.. الهاكا تدخل على خط تصريحات الميلودي

كشفت معطيات حديثة أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا”، دخلت على الخط على خلفية تصريحات مغني دعا فيها لتعنيف النساء.

وكشف موقع “Medias24 ” اليوم الأحد، أن “هاكا” دخلت على خط تصريحا المغني عادل الميلودي، والتي تناقلتها صحف عالمية، مستغربة فيها تصريح علني لفنان مغربي بضرب النساء.

وصدم الفنان المغربي الشعبي عادل الميلودي المغاربة، قبل أيام، بعدما صرح خلال لقاء صحفي أن الرجال يجب عليهم ضرب نسائهن من أجل ان يبرزو رجولتهم.

التصريح الذي بث عبر برنامج عماد قطبي على قناة “شدى اف ام” الفضائية، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، بعدما قال في تصريحه “اللي ماكايضربش مرتو راه ماشي راجل”.