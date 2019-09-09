شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:49 صباحًا, 9 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أو أضرار مادية جراء الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.