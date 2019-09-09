بومبيو: نأمل فى عودة المحادثات مع كوريا الشمالية 

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، مضيفًا أن القيادة الأمريكية تأمل فى العودة إلى مائدة المفاوضات للوصول إلى أفضل النتائج.



وأضاف بومبيو، في مقابلة أجرتها معه محطة (إيه.بي.سي)، أنه "على الرغم من التجارب التي أجريت على صواريخ قصيرة المدى والتي وصفها بأنها مخيبة للآمال فإن كيم لم يخرق التعهدات التي قدمها لترامب وسيظل هدف الولايات المتحدة هو نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بطريقة يتم التحقق منها".

Advertisements

وتابع قائلا "أعتقد أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم يعد الرئيس كيم إلى مائدة التفاوض أو إذا أجرى تجارب صاروخية بما يتعارض مع الاتفاقات التي توصلا إليها عندما التقيا سويا خلال المرات الثلاث". حسب "رويترز"

وتعثرت المفاوضات الرامية إلى تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي وبرنامجها الصاروخي منذ انهيار اجتماع قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير/ شباط الماضي.

والتقى ترامب وكيم مجددا في يونيو عند الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل لكن المحادثات لم تعقد.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب على صواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الماضية احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مما عقد استئناف المحادثات.