الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود 

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.



وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

Advertisements

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".

وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.