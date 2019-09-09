برلمان العراق يرفض مشروع الكويت لإنشاء جزيرة بحرية 

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات

أبدى وفد برلماني عراقي مكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، اليوم الأحد، رفضه لمشروع الكويت لإنشاء جزيرة بحرية في منطقة ”خور عبد الله“.



ويرى العراق أن تلك الخطوة ستؤثر على ترسيم الحدود غير المرسومة بين البلدين، بينما تقول الكويت إن بناء منصة بحرية هو ”حق سيادي“ لها، باعتبارها تقع في مياهها الإقليمية، على حد قولها.

ووصل الوفد العراقي إلى محافظة البصرة، اليوم الأحد، وهو مكون من لجنتي الأمن والدفاع والخدمات، بهدف الاطلاع على الخطوات الكويتية لإنشاء الجزيرة.

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وقال عضو الوفد، مضر خزعل، خلال مؤتمر صحفي، إن“الوفد يرفض المشروع الكويتي رفضًا قاطعًا“، مضيفًا أن“المنطقة التي تسعى الكويت إلى إنشاء جزيرة بحرية فيها يعتمد عليها العراق في تجارته الدولية مع العالم“.

وتابع أن“مياه العراق وسواحله خطوط حمراء غير خاضعة للمساومة، ولا نسمح بالمساس بها والتجاسر عليها، ولا يمكن التغافل عن أي خطوة مريبة يُراد منها سلب سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه“.

ودعا خزعل الحكومة الاتحادية إلى“عدم التهاون مع أي محاولة لتقليص الرقعة البحرية للعراق“، موضحًا أن“الوفد اطلع ميدانيًا على الأزمة التي حصلت في خور عبدالله، وسيتم الخروج بتوصيات تُرفع إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بذلك“.

و“خور عبد الله“ هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين العام 2012، بغرض“التعاون بتنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله“.

وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن العام 1993.

وتشهد العلاقات الثنائية زخمًا يدفعها قدمًا إلى الأمام، وتوّج خلال الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.