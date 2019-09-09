شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستكمل فحوصاته في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الكويت)

دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحد المستشفيات الأمريكية لإجراء فحوصات طبية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، ما دفع إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكان أمير الكويت توجه الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع ترمب في البيت الأبيض الخميس القادم. وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن مسؤول كبير في مكتب الأمير إن الاجتماع بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي سيعقد في موعد لاحق.

وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت الوكالة نقلاً عن الديوان الأميري أن الأمير «تعافى» من عارض صحي «تعرض له بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح».