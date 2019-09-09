اخبار العالم

أمير الكويت يستكمل فحوصاته في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترمب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستكمل فحوصاته في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الكويت)

دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحد المستشفيات الأمريكية لإجراء فحوصات طبية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، ما دفع إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكان أمير الكويت توجه الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع ترمب في البيت الأبيض الخميس القادم. وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن مسؤول كبير في مكتب الأمير إن الاجتماع بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي سيعقد في موعد لاحق.

وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت الوكالة نقلاً عن الديوان الأميري أن الأمير «تعافى» من عارض صحي «تعرض له بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يستكمل فحوصاته في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا