في قائمة ضمت ثلاثة أندية عربية.. الأهلي المصري أكثر الأندية نجاحا في العالم

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، تقريرا، حول أكثر أندية كرة القدم في العالم، نجاحا، وذلك استنادا إلى عدد الألقاب، التي حققها كل فريق منذ تأسيسه.

وتصدر الأهلي المصري، قائمة ضمت 30 ناديا حول العالم، إذ حقق الفريق الملقب بـ”نادي القرن”، 118 لقبا عبر تاريخه، متفوقا على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي الوصيف، صاحب 115 تتويجا، وناسيونال الأورغواياني الثالث بـ113 لقبا.

وجاء قطبا إسبانيا، برشلونة، وريال مدريد، في المركزين السادس والسابع على التوالي، حيث حقق “البلاوغرانا”، 92 لقبا، بفارق لقب وحيد عن الفريق الملكي، بينما احتل بورتو البرتغالي المركز العاشر بـ74 بطولة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ71 في الرتبة الـ12.

واحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الرابع عشر، متبوعا بيوفنتوس الإيطالي، ثم ليفربول اﻹنجليزي في الرتبة الـ18، في حين جاء بوكاجونيورز الأرجنتيني في المركز الـ21، وميلان الإيطالي في الرتبة الـ25، بينما جاء في المركز الـ30، إنديبندينتي الأرجنتيني.

وتوجد ضمن 30 ناديا، ثلاثة فرق عربية، فبالإضافة إلى الأهلي، ضمت القائمة أيضا، الفيصلي الأردني، الذي حل في المركز الحادي عشر، بمجموع 74 تتويجا، ثم الزمالك المصري بـ52 لقبا، احتل به الرتبة الـ23.