فاجعة واد دمشان تستنفر الحكومة.. الفتيت وعمارة يقفان في مكان الحادث

استنفرت فاجعة واد دمشان، اليوم الأحد، وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بعدما وصلت حصيلة انقلاب حافلة في الواد إلى 11 قتيل وأزيد من عشرين جريح.

وفي ذات السياق، سارع وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لإلى مكان الحادث للوقوف على تطورات عملية البحث عن مفقودين، إلى جانب عبد القادر اعمارة، وزير النقل واللوجيستيك، إضافة إلى قائد الدرك الملكي.

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وفي ذات السياق، وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تعازيه لعائلات الضحايا، موجها رسالة إلى السائقين لتوخي الحذر، والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة لحفظ سلامتهم، وسلامة الركاب.

يذكر أن حصيلة جرحى الفاجعة ارتفعت لـ29 جريحا بينهم حالة خطيرة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول العثور على باقي المفقودين، وسط تعثر العمليات بسبب السيول، بعد أن ارتفعت حصيلة القتلى إلى 11 شخص.