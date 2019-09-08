كأس مصر.. بنشرقي يقود الزمالك لإحراز اللقب

ساهم المغربي أشرف بنشرقي، مساء اليوم الأحد، في تتويج فريق الزمالك المصري، بكأس مصر، بفوزه في المباراة النهائية على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك بنشرقي في التشكيل الرسمي للفريق الأبيض، بينما دخل زميله محمد أوناجم في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وتحصل على إنذار أصفر 3 دقائق بعد دمشاركته، في حين ظل خالد بوطيب حبيس كرسي الاحتياط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب برج العرب، بالإسكندرية، بالتعادل دون أهداف، قبل أن ينجح الزمالك في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 52، من افتتاح حصة التسجيل بواسطة اللاعب يوسف إبراهيم أوباما.

وتمكن بطل كأس الكونفيدرالية اﻹفريقية “كاف”، من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 63، عن طريق بنشرقي، ثم عاد اللاعب ذاته قبل سبع دقائق على نهاية زمن المواجهة الأصلي، وأحرز هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، منهيا اللقاء بفوز وتتويج الزمالك بكأس مصر.

ورفع الفريق الأبيض، بتتويجه اليوم، عدد ألقابه في الكأس إلى الرقم 27، علما أنه اللقب الثاني على التوالي، والأول لكل من بنشرقي وأوناجم منذ انضمامها لفريقهما الجديد، الصيف الجاري، بينما يعد ثاني ألقاب بوطيب، بعد كأس “كاف”.