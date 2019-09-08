"آيفون" 11... تفاصيل الأجهزة الجديدة لـ"أبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وردت في الإنترنت، توقعات تٌفيد بأن شركة "أبل"، تعتزمُ الكشف عن ثلاثة طرز جديدة من أجهزة "آيفون" يوم الثلاثاء المقبل، هي iPhone 11، وiPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max.

وستجمع الأجهزة ميزة جديدة رئيسيّة، وهي 3 كاميرات متطورة ستكون داخل شكلٍ مربع، في الجزء العلوي الأيسر، من الجزء الخلفي للأجهزة.

وستصل جودة كل كاميرا من الكاميرات 12 ميغا بكسل، ويمكن التقاط ثلاث صور في نفس الوقت، كما ستكون الكاميرات واسعة الزاوية بما يُتيح زاوية تصوير أكبر.

ووفق التوقّعات، سيبقى تصميم الجزء الأمامي من الجهاز كما كان في طرز iPhone التي تم إصدارها العام الماضي.

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iPhone 11: من المتوقع أن يتضمن شاشة بحجم 6.1 بوصة، وبدقة 828 × 1792، وذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايت، ومساحة تخزين مُتاحة بين عدة خيارات؛ 64، أو 256، أو 512 غيغابايت، ومن المتوقع أن يكون ثمن الجهاز 749 دولارًا وأكثر.

iPhone 11 Pro: من المتوقع أن يتميز الجهاز بشاشة بحجم 5.8 بوصة، وبدقة 1125 × 2436، وذاكرة داخلية 6 غيغابايت، ومساحة تخزين إما 128، أو 256، أو 512 غيغابايت، ويُتوقّع أن يكون ثمن الجهاز 999 دولارًا، وأكثر.

iPhone 11 Pro Max: يتوقّع أن يتضمن شاشة بمقاس 6.5 بوصة، وبدقة 1242 × 2688K, وذاكرة داخلية 6 غيغابايت، ومساحة تخزين 128، أو 256، أو 512 غيغابايت، ويُتوقّع أن يكون ثمن الجهاز 1000دولارًا وأكثر.

وتخطط آبل، لبثّ حدث إطلاق الأجهزة عبر موقع "يوتيوب" التابع لـ"غوغل"، للمرة الأولى، في ما يؤكد زيادة ظهورها التدريجي في السنوات الأخيرة، إذ سيزيد البث عدد الأشخاص القادرين على مشاهدة الحدث، بشكل كبير.