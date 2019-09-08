دمشق : تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة انتهاك سافر وعدوان

في السياسة 9 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: أعلنت سوريا عن إدانتها لقيام الولايات المتحدة وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية.

وأعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأميركية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وتابع المصدر “تؤكد سوريا أن هذه الخطوة تمثل عدوانا موصوفا بكل معنى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سورية بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية”، وذلك وفق ما نقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء.

ونوه المصدر بالقول إن “الجمهورية العربية السورية إذ تجدد رفضها المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة فإنها تؤكد التصميم والعزم على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة إراضي الجمهورية العربية السورية”.

وكانت القوات التركية والاميركية أنهت امس الجولة الأولى لتفقد “المنطقة الأمنة” في شرق الفرات التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الاميركية وتركيا . وقال مصدر في مجلس تل ابيض العسكري التابع لما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :” عاد الرتل العسكري التركي الذي دخل إلى الاراضي السورية صباح امس بعد أن أمضى أكثر من ساعتين بتفقد المنطقة الامنة المتفق عليها مع قوات التحالف الدولي حيث تفقد الوفدان التركي والاميركي المنطقة الممتدة ما بين قريتي حشيشة ونص تل بريف الرقة الشمالي “.

وقال سكان سوريين في المنطقة لـ ( د. ب. أ ) إن “الرتل العسكري التركي الذي دخل الى الأراضي السورية من قرية فويلان شرق تل ابيض عاد إلى الأراضي التركية وتركت القطعة الاسمنتية التي أزيلت من الجدار على الحدود مفتوحة بعد عودة القوات التركية . واشاروا إلى استمرار تحليق طائرات مروحية تركية وأميركية في سماء المنطقة .

وكانت وكالة “الأناضول” التركية أفادت بأنه بدأ الأحد م تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأميركي في شرق الفرات بسوريا، وذلك في إطار فعاليات إنشاء “المنطقة الآمنة” المتفق عليها بين الجانبين.