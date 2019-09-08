الاحتلال يستولي على أراض بالضفة ويقصف غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 : صرح مسؤول فلسطيني امس بأن قوات الاحتلال استولت على مئة دونم في الضفة الغربية لتوسيع مستوطنة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، القول إن قوات الاحتلال سلمت أهالي قرى قريوت وجالود ،جنوب نابلس، قرارا بالاستيلاء على نحو مئة دونم من أراضي القريتين، إضافة إلى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف توسعة أعمال البناء في مستوطنة “شيلو”.

إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال أغارت صباح الأحد على قطاع غزة من دون وقوع إصابات. وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت 3 مواقع تدريب تتبع للجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام في مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جهتها ذكرت وزارة الصحة في غزة أن غارات الاحتلال لم تسفر عن إصابات.

وكان طفلان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب 76 فلسطينيا آخرين بينهم 46 بالرصاص الحي الجمعة الماضية خلال مواجهات مع جيش الاحتلا شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الأسبوعية.

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