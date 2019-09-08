مع تصاعد التوترات .. رئيس وزراء بريطانيا يسعى لاتفاق وليس لتأجيل الانفصال

في السياسة 9 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

تريز كوفي وزيرة للعمل والمعاشات محل رود

لندن ـ وكالات: مع تصاعد حدة التوترات على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أمس إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يطلب إرجاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال قمة للتكتل الشهر المقبل بل سيسعى إلى التوصل لاتفاق يكفل لبلاده خروجا سلسا من الاتحاد. وأضاف جاويد في برنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “قبل كل شيء، سيذهب رئيس الوزراء إلى اجتماع المجلس في 17 و18 (أكتوبر) كي يحاول إبرام اتفاق. قطعا لن يطلب تمديدا خلال هذا الاجتماع”.

وأشار إلى أن مشروع القرار الذي يلزم الحكومة بطلب تمديد محادثات الانفصال يحدد يوم 19 أكتوبر موعدا نهائيا للبرلمان إما لدعم اتفاق أو الخروج دون اتفاق. وأضاف أن هذا هو الموعد الذي تترقبه الحكومة. وقال جاويد “يتحدث مشروع القرار عن 19 (أكتوبر) باعتباره موعدا مهما وفيما يتصل بذلك سندرس خياراتنا لكن سياستنا واضحة ولم تتغير: سنغادر يوم 31 أكتوبر”. وأضاف “سنلتزم بكافة القوانين لأن الحكومات يتعين أن تلتزم بالقوانين بالطبع لكن يتعين أن تنتظر وترى ما الذي سيحدث”.

وتصاعدت حدة التوترات اثناء احتجاجات مؤيدة وأخرى رافضة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مساء أمس الاول. وحسب وكالة “برس أسوسييشن” للأنباء، اضطرت الشرطة للفصل بين جماعات من عدة مئات من الأشخاص في ميدان البرلمان. كما وردت أنباء عن وقوع هجمات متفرقة على معارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورجال الشرطة من جانب ما يسمى بـ “تحالف لاعبي كرة القدم” اليميني المتطرف “، الذي دعا أنصاره إلى التظاهر من أجل البريكست.

وطالب مئات المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أمام مكتبه في داونينج ستريت. تعهد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم، باتفاق أو بدونه.

الى ذلك، عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النائبة البرلمانية تريز كوفي وزيرة للعمل والمعاشات، حسبما صرحت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بعد ساعات من تقديم الوزيرة أمبر رود استقالتها بشكل مفاجئ وإدانتها لاستراتيجية جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ووجهت استقالة رود ضربة لجونسون، الذي يواجه انتقادات بسبب خطوات مثل تعليق البرلمان، وإقصاء برلمانيين من حزبه والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقد تعهد بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

كانت كوفي، وزيرة البيئة المعينة والنائبة البرلمانية، قد أيدت “البقاء” في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء في عام 2016، وصوتت ضد تشريع زواج المثليين في عام 2013 . وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ، قالت رود إنها لم تُعجب بجهود جونسون لتأمين اتفاق من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر التفاوض. وقالت: “لم أر ما يكفي من العمل لمحاولة الوصول إلى اتفاق بالفعل. عندما سألت الرقم 10 (رئاسة وزراء بريطانيا) عن ملخص خطة الوصول إلى اتفاق بالفعل، تم إرسال ملخص من صفحة واحدة إليَّ”.