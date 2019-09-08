محتجو هونج كونج يطلبون من أميركا تحرير المدينة !

أضرموا النار في محطة لقطارات الأنفاق

هونج كونج ـ رويترز : ردد آلاف المحتجين في هونج كونج النشيد الوطني الأميركي وطالبوا الرئيس دونالد ترامب بتحرير مدينتهم، وذلك في أحدث تحرك ضمن موجة الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة منذ شهور.

وأطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في حي كوزواي باي الراقي، بينما لوح المحتجون بالعلم الأميركي ولافتات تطالب بالديمقراطية، وهتفوا “حاربوا من أجل الحرية، ساندوا هونج كونج” و “قاوموا بكين، حرروا هونج كونج”. فيما نصبوا حواجز وحطموا نوافذ وأشعلوا نيران في الشوارع وخربوا محطة المترو في منطقة سنترال.

وقال محتج يدعى أوسكار (20 عاما) في كوزواي باي “لا نستطيع المغادرة بسبب وجود شرطة مكافحة الشغب، إنهم يطلقون الغاز المسيل للدموع من المحطة. نحن نتجه نحو نورث بوينت”. وتقع منطقة نورث بوينت إلى الشرق من كوزواي باي.

وفي وقت سابق، شارك عشرات الآلاف من مواطني هونج كونج في مسيرة اتجهت إلى القنصلية الأميركية، حيث طالبوا الكونجوس الأمريكي بالسماح بمعاقبة مسؤولي المدينة الذين يثبت أنهم قاموا بقمع” الحريات الأساسية”. وأشار عدد من المتظاهرين بأصابعهم الخمسة، مرددين هتافات مثل ” خمسة مطالب، وليس أقل”، وطالبوا الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام بتنفيذ مطالبهم.

وكانت لام سحبت الأسبوع الماضي رسميا مشروع قانون مثير للجدل، كان السبب الرئيسي الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات قبل ثلاثة أشهر، ولكن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة المظاهرات. وكان مشروع القانون ينص على السماح لهونج كونج بتسليم المطلوبين للبر الرئيسي (الصين) ليحاكموا هناك.

وأصيب نحو 19 شخصا، أمس الاول السبت، بينهم اثنان حالتهم خطيرة، وذلك في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خارج محطة شرطة هونج كونج ومناطق أخرى