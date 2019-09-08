أكاذيب قطر وإلغاء مفاوضات طالبان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 8 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: بالأرقام.. السعودية تفند أكاذيب قطر بـ5 رسائل قوية، وترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، وباحث أوروبي يحذر من إفشال إيران وساطة فرنسا في الملف النووي، والحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية.. 18 وزيرا.



أما في الاقتصاد فتطالعون: واردات الصين من النفط تنمو 8.2%، والطاقة المتجددة تستحوذ على ثلثي إنتاج العالم من الكهرباء بحلول 2050، ومحمد بن راشد: 100 مليار درهم استثماراتنا بالطرق والمواصلات في 10 سنوات.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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