مقتل ٤ جنود في هجوم على القوات الأفريقية بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 جنود من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم"، وأصيب آخرون، الأحد، في تفجيرين بمنطقة بوروني في إقليم شبيلي الوسطى شمال مقديشو.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن القوات الأفريقية تعرضت لهجوم عبر لغم أرضي، أسفر عن سقوط مصابين، ومع وصول قوات أفريقية مساندة لإسعاف المصابين في الانفجار الأول، وقع انفجار ثان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأفريقية.



ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن أصابع الاتهام تشير لضلوع "حركة الشباب الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة في تنفيذ التفجير.



من ناحية أخرى، توفي ضابط أوغندي من شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (اميصوم) في ظروف غامصة الأحد.



وأكد غريس تورياجوماناوي، مدير عمليات دعم السلام في شرطة (أميصوم) في تصريحات صحفية، أن الضابط إدوارد باغونزا، وهو أحد مساعدي قائد شرطة "أميصوم"، عثر عليه ميتا في مقر إقامته بقاعدة حلني العسكرية بالقرب من مطار مقديشو الدولي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث.