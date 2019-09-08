القيادي الإخونجي طارق رمضان يعترف بممارسة الزنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، حسن البنا، إنه مارس الجنس مع النساء اللواتى اتهمنه بجرائم جنسية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات كانت بالتراضي معهن.

وأضاف رمضان خلال حواره مع قناة "RMC" الفرنسية، أن الدعاوى القضائية التي قدمتها هؤلاء النساء ضده، واتهامهن له باغتصابهمن، ما هي إلا مكيدة منهن للإيقاع به.

وأكد أن تكذيبه في السابق بشأن عدم ممارسة هذه الأفعال كان محاولة منه لحماية نفسه، قائلا: "أطلب أن يسامحني الله، وكذلك عائلتي، والذين أصيبوا بإحباط تجاهي من الجالية المسلمة بسبب أفعالي".

وكانت التحقيقات مع حفيد البنا بدأت في فبراير عام 2018، بعد اتهامه بالاغتصاب من قبل سيدتين، وقضى 9 شهور في الحبس احتياطيا، وأُفرج عنه في نوفمبر الماضي.