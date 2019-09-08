الجمهوري مارك سانفورد منافس جديد لترامب بانتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الحاكم السابق مارك سانفورد، الأحد، ترشحه للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري ضد الرئيس دونالد ترامب، استعدادا لانتخابات الرئاسة المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقال سانفورد، في تصريح لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد أن الحزب الجمهوري قد أضاع البوصلة"، محملا الرئيس ترامب مسؤولية الديون "غير المعقولة" التي تلقي بثقلها على موازنة الولايات المتحدة.

وقال في هذا الإطار "لقد أعلن الرئيس نفسه ملك الديون، وهو يبدو مرتاحا مع هذه المستويات من الديون التي ستأخذنا في النهاية، بحسب رأيي، في الاتجاه الخطأ".

وتسلم سانفورد منصب حاكم كارولاينا الجنوبية من 2003 إلى 2011، كما فاز بولايتين كنائب عن المنطقة نفسها.

وردا على سؤال حول فرصه في هزيمة ترامب في انتخابات الحزب التمهيدية قال "لا أحد يعلم".

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وبات سانفورد الجمهوري الثالث الذي يخوض السباق لنيل ترشيح الجمهوريين.

وسبق أن أعلن جمهوريان اثنان مغموران عزمهما على تحدي ترامب، هما الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد، والسناتور السابق جو والش.

ومع أنه من المستبعد جدا أن تعرقل هذه الترشيحات تسمية ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات 2020، فإنها تدل على وجود معارضين له داخل الحزب.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن المسؤولين الجمهوريين في ولايات عدة مثل كارولينا الجنوبية ونيفادا وأريزونا، ينوون عدم إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري، وسيختارون ترامب مباشرة.