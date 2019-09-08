الان تتابع الأرصاد: أمطار ورياح و أتربة مثارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،منذ قليل، عدة تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر أفادت بوجود أمطار رعدية و رياح وأتربة مثارة على مناطق عدة في المملكة.
وأوضحت الأرصاد في تنبيه لها أن هناك أمطار رعدية على إضم و الطائف و العرضيات في منطقة مكة المكرمة.
كما أعلنت سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح و تدن لمستوى الرؤيا على أماكن متفرقة بمنطقة الباحة.
و بينت الأرصاد أن هناك أمطار رعدية و رياح مصاحبة على أماكن عديدة في منطقة نجران و عسير وجازان .
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