الأرصاد: أمطار ورياح و أتربة مثارة على هذه المناطق

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،منذ قليل، عدة تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر أفادت بوجود أمطار رعدية و رياح وأتربة مثارة على مناطق عدة في المملكة.

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وأوضحت الأرصاد في تنبيه لها أن هناك أمطار رعدية على إضم و الطائف و العرضيات في منطقة مكة المكرمة.

كما أعلنت سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح و تدن لمستوى الرؤيا على أماكن متفرقة بمنطقة الباحة.

و بينت الأرصاد أن هناك أمطار رعدية و رياح مصاحبة على أماكن عديدة في منطقة نجران و عسير وجازان .