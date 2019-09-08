وزيرة خارجية السودان: نعمل على إزالة بلدنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

جدة - عمرو شويل قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، إن أول خطوة للوزارة هي العمل على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت الوزيرة، “الظروف مواتية نسبة لثورة التغيير وبذهاب الحكومة السابقة المتهمة يعني انتفاء تهمة الإرهاب والسودان مفتوح للجميع بعد التغيير الجذري الذي حدث”

وأضافت الوزيرة، “السودان لا يدعم الإرهاب ومسيرة الثورة ونجاحها دليل كافي ،أن السودان يسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية ولا مجال لتهم الإرهاب”.