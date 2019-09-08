الان تتابع بمعجزة.. نجاة مئات الحجاج النيجيريين من حادث طائرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
تعرّض أحد محركات طائرة تقلّ 550 مسافرًا نيجيرياً قادمًا من السعودية عقب أداء فريضة الحج لخلل فني، ما تسبب بارتطامها بالمدرج وانزلاقها عن الممر، في مطار مينا بولاية نيجر.
وقال مصدر في مطار مينا لصحيفة mirror إن “قائد الطائرة اضطر للهبوط في مطار مينا؛ لتضرر أحد محركاتها الأربعة”.
وأضاف أنها:”ارتطمت بالمدرج، وانزلقت عن الممر، وتضرر جزء من المدرج، وبعض المنشآت التابعة للمطار تعرضت لأضرار أيضًا نتيجة الحادث الخطير”.
وأشار المصدر إلى أن الحادث “كان خطيرًا للغاية، وكاد يتسبب في كارثة إنسانية، في المطار الذي لا يتوافر على سيارات للإطفاء”.
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