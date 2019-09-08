الان تتابع الحكومة اليمنية تنفي شائعة رفضها توفير المشتقات النفطية لكهرباء عدن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
نفت الحكومة اليمنية، الأحد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية رفضها توفير المشتقات النفطية لكهرباء عدن.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة كهرباء اليمنية عن أن الحكومة نجحت بتطوير آليات مستدامة ومعالجات هامة أحدثت تحسنا ملحوظا بخدمة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدنوعدد من المحافظات المحررة.
وكانت تقارير صحفية وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أن الحكومة اليمنية رفضت توفير المشتقات النفطية لكهرباء عدن وهذا سبب الانقطاعات في التيار.
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