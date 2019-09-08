مقطع فيديو يفضح رئيس الوزراء الإسرائيلي

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الأحد 8 سبتمبر 2019

بنيامين نتنياهو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث وقع رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في خطأ نطق اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد "بوريس جونسون"، وقال نتنياهو في الاجتماع "بوريس يلتسين"، وهو اسم الرئيس الأسبق المتوفي عام 20017، وحاول العديد من الوزراء تصحيح خطأ نتنياهو.

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لكن مقطعا مسجلا مصورا رسميا للاجتماع نشر بعد ساعات معدلًا، وفيه يظهر نتنياهو ليقول بدلا من "يلتسين": "بوريس جونسون".

ويأتي الخطأ في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أجل الاستمرار في السلطة قبل إعادة انتخابات في إسرائيل الأسبوع المقبل.

وكان رئيسا الوزراء الإسرائيلي والبريطاني التقيا، الخميس، خلال رحلة غير معلنة مسبقا لنتانياهو إلى لندن، وهيمن عليها الملف الإيراني.