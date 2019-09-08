عاجل.. قتلي وجرحي في هجوم انتحاري شمال بوركينا فاسو 

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

نقلت وكالة أنباء "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن قُتل 20 شخصاً على الأقل في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت مصادر أمنية محلية.



وقال مصدر أمني للوكالة، إنّ سيارة اصطدمت بعبوة ناسفة يدويّة الصنع في منطقة بارسالوغو، ما أدّى إلى مقتل عشرة ركّاب على الأقلّ". من جهته، أعلن مسؤول محلي، إنّ "حوالى عشرة من سائقي العربات الثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قُتلوا الأحد في هجوم على بُعد نحو 50 كيلومتراً من مكان الهجوم الأوّل.