حساب المواطن يكشف موعد صرف الدفعة الجديدة

كشف حساب المواطن السعودي، عن موعد إيداع الدفعة الجديدة، والتى من المقرر صرفها الثلاثاء المقبل الموافق 10 من الشهر الحالي، يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة ال23 استحقاق الشهر القادم شهر أكتوبر.



ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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