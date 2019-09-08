أ ف ب: 20 قتيلاً على الأقلّ في هجومين في شمال بوركينا فاسو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مصادر أمنية، عن سقوط 20 قتيلاً على الأقلّ في هجومين في شمال ​بوركينا فاسو​.

وأوضح مصدر أمني، لوكالة فرانس برس، أنّ "سيارة اصطدمت بعبوة ناسفة يدويّة الصنع في منطقة بارسالوغو، ما أدّى إلى مقتل عشرة ركّاب على الأقلّ".

من جهته، أعلن مسؤول محلي أنّ "حوالى عشرة من سائقي العربات الثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قُتلوا" في هجوم على بُعد نحو 50 كيلومتراً من مكان الهجوم الأوّل.