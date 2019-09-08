ظريف: على الأجانب المهزومين أن يغادروا أفغانستان

أعرب وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ عن "قناعته بأن على ​القوات​ الأجنبية المنتشرة في ​أفغانستان​ أن تغادر أراضيها"، مؤكدا "استعداد ​طهران​ للعمل مع أفغانستان حكومة وأحزابا".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح ظريف "أنني أشعر بقلق بالغ إزاء أفغانستان، الأجانب المهزومون يجب أن يغادروا وحرب بين الأشقاء يجب أن تنتهي، خاصة وأن الأجانب يمكن أن يستغلوا الوضع لجلب إراقة دماء جديدة".

ولفت الى أن "إيران مستعدة للعمل مع ​الحكومة​ والأحزاب الأفغانية، وكذلك مع دول الجوار، من أجل وضع حد للعنف نهائيا".

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