تفجيران يستهدفان كركوك شمال العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني ​العراق​ي بوقوع إنفجارين في ​محافظة كركوك​، شمالي العراق.

وأشارت الخلية الى أنه "انفجر عبوتين ناسفتين الأولى في منطقة واحد حزيران، والأخرى على طريق ​بغداد​ قرب جامع النور في محافظة كركوك" شمالي العاصمة بغداد".

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