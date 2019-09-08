بومبيو: مسألة عقد لقاء بين ترامب وروحاني تعود لخامنئي

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "مسألة عقد لقاء بين رئيس بلاده، ​دونالد ترامب​، ونظيره ال​إيران​ي، ​حسن روحاني​، تعود للمرشد الأعلى الإيراني السيد ​علي خامنئي​".

وأوضح بومبيو في مقابلة مع قناة "ABC" "أننا نريد التفاوض، ترامب يؤكد أنه مستعد للقاء روحاني دون أي شروط مسبقة، وقد أعلن ذلك مرارا"، مشيراً الى "أننا نعلم كيف يجب أن ينتهي هذا الأمر. لا نريد عنفا، لا نريد حربا مع إيران. ما نريده هو وقف النظام الثوري جهوده في كل أنحاء ​العالم​ لتعريض ​إسرائيل​ للخطر، لتعريض الشعب الأميركي للخطر، ونسعى إلى ضمان ​الأمن​ القومي للأميركيين".

وأشار الى أن "هذا يمثل النتيجة التي نسعى إلى تحقيقها، وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا على مرأى من ترامب".

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