بوتين وماكرون: لإتخاذ قرارات مناسبة لخفض التوتر بشأن النووي الإيراني

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، عن "أملهما في أن تتخذ جميع الجهات المعنية قرارات سياسية مناسبة لخفض التوتر المتعلق بملف النووي الإيراني".
وأعلن الكرملين في بيان له أن "الرئيسين أكدا على ضرورة الحاجة إلى توحيد الجهود من جميع الجهات المعنية من أجل الالتزام التام بالاتفاق النووي والحفاظ عليه"، لافتاً الى أن " الاتصال "تناول آفاق حل الأزمة الأوكرانية، والتأكيد على عدم وجود بدائل لاتفاقات مينسك كأساس للتسوية"، كما تم التأكيد على "مواصلة العمل البناء والمشترك في إطار صيغة نروماندي".
ولفت الى أنه "دعا بوتين إلى الحرص في إعداد أجندة القمة، وصياغة قرارات تلقى قبولا لدى القادة كنتيجة لذلك الاجتماع،
كما قيم الرئيسان بشكل إيجابي عملية التبادل الأخيرة للمعتقلين بين روسيا وأوكرانيا بوصفها "عملا إنسانيا مهما".
من جانبه، أوضح الإليزيه في بيانه أن الرئيسين "أعربا عن أملهما في أن تتخذ الجهات المعنية قرارات ضرورية لخفض التوترات".
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