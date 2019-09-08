هيئة الحوار في الجزائر: لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال

دعت "هيئة الحوار" ​الجزائر​ية المكلّفة من قبل السلطات البحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، في تقرير سلّمته للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال الممكنة".

واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما حول مراجعة قانون الانتخابات والآخر حول تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثّه التلفزيون الحكومي.

وأشارت الى أنّ بن صالح كلّف منسّق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، إجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلّة لمراقبة الانتخابات.