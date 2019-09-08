اخبار العالم

السعودية تمنع العقود الحكومية مع مكاتب الاستشارات الأجنبية إلا في أضيق الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمرا بعدم تعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خيارات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وألزم الأمر السامي الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية.

ويأتي هذا القرار في ظل شكوى عامة، من اعتماد الجهات الحكومية على شركات الاستشارات الأجنبية بشكل رئيس في جميع أعمالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تمنع العقود الحكومية مع مكاتب الاستشارات الأجنبية إلا في أضيق الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا